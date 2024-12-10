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18:26, 10 декабря 2024Путешествия

Турист взял свою девушку в заложники из-за галлюцинаций во время отдыха в Турции

Испанский турист из-за галлюцинаций взял свою девушку в заложники в Стамбуле
Алина Черненко

Фото: Murad Sezer / Reuters

Испанский турист взял свою девушку в заложники во время отдыха в Турции. Об этом пишет местное издание Turkiye Today.

Уточняется, что инцидент произошел в ресторане в стамбульском районе Фатих. 21-летний молодой человек с инициалами С.Б.С. взял в заложники свою 33-летнюю спутницу, известную как Э.Г.Ф.. Прибывшие на место полицейские провели переговоры с испанцем и убедили его отпустить жертву. После этого злоумышленника арестовали.

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В ходе предварительного расследования выяснилось, что у молодого человека психическое расстройство и он испытывает галлюцинации из-за того, что не выпил прописанные ему врачом препараты.

По данным источника, испанцу предъявили обвинения в лишении человека свободы и угрозах. Стражи правопорядка продолжают расследование.

Ранее на Филиппинах полицейские похитили группу туристов ради выкупа в размере 2,5 миллиона песо (3,7 миллиона рублей). Двум заложникам удалось сбежать, а остальные заплатили требуемую сумму после избиения.

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