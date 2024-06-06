Полицейские похитили туристов ради выкупа в 3,7 миллиона рублей

Daily Mail: на Филиппинах полицейские похитили туристов ради выкупа и попались

На Филиппинах полицейские похитили туристов ради выкупа в 2,5 миллиона песо (3,7 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

По данным британского таблоида, четверо полицейских на мотоциклах остановили дорогой автомобиль, марка которого не называется. Внутри находились три гражданина Китая и один гражданин Малайзии. Помощники полицейских, которые оказались гражданскими лицами, надели на заложников наручники и отвели в фургон. Двум из задержанных удалось сбежать.

Остальные похищенные были избиты и в результате заплатили полицейским. Однако последние вскоре попались благодаря показаниям сбежавших туристов. Их помощников пока разыскивают.

Ранее в Ирландии 80-летнюю туристку ограбили во время жестокого нападения. Преступник повалил ее на землю, сломав ей руку, выхватил сумочку и скрылся.