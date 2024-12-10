Ускорение темпов отступления ВСУ из Курахово объяснили

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ быстро отступают из Курахово из-за нехватки сил

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали быстрее уходить из Курахово в Донбассе из-за нехватки сил для дальнейшей обороны города, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил ускорение темпов отступления.

«Покидают, потому что исчерпали возможности для сопротивления. Фактически дороги находятся под огневым воздействием наших войск, и в общем-то все идет к тому, что было в Авдеевке или Угледаре. Это крупнейший в Донбассе логистический и транспортный центр, им придется тяжко на других направлениях в том числе», — сказал он.

Военный эксперт также считает, что российские силы возьмут Курахово в ближайшие недели. Также он полагает, что вслед за этим населенным пунктом под контроль Москвы перейдет цепь еще из нескольких близлежащих городов.

Как сообщил источник ТАСС в силовых структурах, украинские военнослужащие пытаются массово выводить остатки сил из Курахово. Собеседник агентства отметил, что они и раньше выходили из города, но делали это маленькими группами. «Сейчас попытки противника выйти из Курахово приобретают массовый характер. Сейчас масштаб и частота другие», — рассказал он.

Однако там до сих пор остаются очаги сопротивления украинских сил, в частности, на территории Кураховской ТЭС, где оборудован комплекс огневых позиций.