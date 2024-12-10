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13:48, 10 декабря 2024Наука и техника

В Бурятии захотели выпускать багги для СВО

В Бурятии захотели выпускать багги «Ирбис» для нужд СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Представители Тункинского района Бурятии захотели наладить выпуск легких багги для нужд бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телекомпания АТВ.

«В Тункинском районе депутаты и глава поселка Аршан выступили с инициативой создания проекта по выпуску легких внедорожников багги "Ирбис". Небольшие автомобили отличаются высокой проходимостью и предназначены для использования участниками СВО», — говорится в публикации.

Там отметили, что легкие внедорожники позволят повысить мобильность бойцов в условиях бездорожья. Лицензирование и сертификацию машин проводили в Екатеринбурге. Первые партии багги уже готовы к отправке в зону боевых действий.

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