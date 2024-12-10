В Бурятии захотели выпускать багги для СВО

В Бурятии захотели выпускать багги «Ирбис» для нужд СВО

Представители Тункинского района Бурятии захотели наладить выпуск легких багги для нужд бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телекомпания АТВ.

«В Тункинском районе депутаты и глава поселка Аршан выступили с инициативой создания проекта по выпуску легких внедорожников багги "Ирбис". Небольшие автомобили отличаются высокой проходимостью и предназначены для использования участниками СВО», — говорится в публикации.

Там отметили, что легкие внедорожники позволят повысить мобильность бойцов в условиях бездорожья. Лицензирование и сертификацию машин проводили в Екатеринбурге. Первые партии багги уже готовы к отправке в зону боевых действий.

В ноябре в Минобороны России рассказали, что бойцы группировки войск «Юг» используют багги для снабжения личного состава на передовой. Маневренные и быстрые машины дают шанс военным уйти из-под обстрела или уклониться от удара дрона-камикадзе.