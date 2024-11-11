Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:31, 11 ноября 2024Наука и техника

Раскрыты преимущества багги для снабжения ВС России на передовой

МО РФ: бойцы «Юга» использует легкие вездеходы багги для снабжения передовой
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Бойцы российской группировки войск «Юг» используют для снабжения личного состава на передовой легкие автомобили высокой проходимости багги. Преимущества вездеходов раскрыли в пресс-службе Минобороны России, передает ТАСС.

«Благодаря своей скорости и проходимости они позволяют быстро достигать нужной точки и выполнять поставленную боевую задачу. Бойцы на легких автомобилях имеют шанс уйти из-под артиллерийского обстрела либо уклониться от FPV-беспилотника», — уточнили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что багги используются как многоцелевой скоростной транспорт: и для доставки провизии, воды, вещей первой необходимости и боекомплектов непосредственно на передовую, и для оперативной доставки и высадки десанта, и для эвакуации из зоны боевого соприкосновения раненых военных.

С приближением холодов частота поездок на легких вездеходах увеличилась, так как бойцам необходимо доставлять теплую одежду, рассказал водитель багги с позывным Шахтер.

Ранее стало известно, что в зоне спецоперации (СВО) испытают увеличивающий дальность дронов до 40 километров аэростат. По словам разработчика, материал и форма аэростата делают его малозаметным для радиолокационных станций.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сорвала попытку Украины угнать российский вертолет РЭБ. Кто и как совершает угоны военной техники в зоне СВО?

      Индия попросила Россию срочно начать покупки ее товаров

      Чемпион UFC Джонс дал совет россиянину Анкалаеву

      Уехавшая из России солистка «ВИА Гры» стала экстрасенсом

      Назван увеличивающий риск инфаркта у женщин напиток

      Главком ВСУ назвал задачи украинской армии в Курской области

      Расправившийся с женой бывший министр Казахстана нашелся в Степногорске

      Путин поздравил Sputnik с десятилетием работы

      В российском аэропорту ввели ограничения на полеты из-за угрозы атаки БПЛА

      48-летний россиянин сбежал из военной части и поплатился

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше