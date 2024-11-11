Раскрыты преимущества багги для снабжения ВС России на передовой

МО РФ: бойцы «Юга» использует легкие вездеходы багги для снабжения передовой

Бойцы российской группировки войск «Юг» используют для снабжения личного состава на передовой легкие автомобили высокой проходимости багги. Преимущества вездеходов раскрыли в пресс-службе Минобороны России, передает ТАСС.

«Благодаря своей скорости и проходимости они позволяют быстро достигать нужной точки и выполнять поставленную боевую задачу. Бойцы на легких автомобилях имеют шанс уйти из-под артиллерийского обстрела либо уклониться от FPV-беспилотника», — уточнили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что багги используются как многоцелевой скоростной транспорт: и для доставки провизии, воды, вещей первой необходимости и боекомплектов непосредственно на передовую, и для оперативной доставки и высадки десанта, и для эвакуации из зоны боевого соприкосновения раненых военных.

С приближением холодов частота поездок на легких вездеходах увеличилась, так как бойцам необходимо доставлять теплую одежду, рассказал водитель багги с позывным Шахтер.

Ранее стало известно, что в зоне спецоперации (СВО) испытают увеличивающий дальность дронов до 40 километров аэростат. По словам разработчика, материал и форма аэростата делают его малозаметным для радиолокационных станций.