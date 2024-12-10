Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:56, 10 декабря 2024Мир

В Германии ситуацию на фронте назвали критической для Украины

Мерц: РФ прочно закрепилась на Украине, ситуация на фронте критическая для Киева
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Ситуация на фронте стала критической для Киева. Такое признание сделал в интервью Bild кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.

«Ситуация критическая. Россия прочно закрепилась в некоторых частях Украины», — констатировал немецкий политик.

Мерц также прокомментировал трехстороннюю встречу президента Украины Владимира Зеленского, избранного американского президента Дональда Трампа и лидера Франции Эммануэля Макрона в Елисейском дворце. По словам лидера ХДС, очевидно, что Трамп будет стремиться выйти на прямой контакт с Россией. «Но также стало ясно, что он пытался вовлечь Украину и Францию в свои замыслы», — добавил он.

9 декабря Фридрих Мерц неожиданно прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с Владимиром Зеленским. Они должны были обсудить вопрос урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Курьеры обогнали айтишников по росту зарплат. К Новому году компании будут готовы платить доставщикам сотни тысяч рублей

      Замужняя многодетная учительница из христианской школы совратила ученицу

      Обескураженная секретом матери партнера девушка обратилась за психологической поддержкой

      В Германии ситуацию на фронте назвали критической для Украины

      В Польше заявили о необходимости исключить отправку войск на Украину

      Мордашов ответил вызвавшему его на бой губернатору

      В России оценили заявления Израиля о Голанских высотах

      Сирия обратилась к ООН из-за Израиля

      На Западе указали на способную решить судьбу Донбасса тактику ВС России

      Хлои Кардашьян появилась на публике без штанов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше