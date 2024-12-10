В Индии предрекли усиление хаоса и нестабильности в Сирии после ухода Асада

Hindu: с уходом Асада с поста президента в Сирии усилится хаос и нестабильность

Уход Башара Асада с поста президента Сирии означает возникновение возможности для страны построить новое будущее. Однако наиболее вероятным сценарием станут усилившиеся хаос и нестабильность, предрекли редакторы индийской газеты Hindu.

«Ключевые участники перемен далеки от обещаний, — объяснили свою позицию авторы издания. — ХТШ («Хайат Тахрир аш-Шам», запрещена в РФ) хочет превратить Сирию, многонациональную страну с суннитами, алавитами, христианами, шиитами и друзами, в исламское государство».

Уточняется, что национальная армия Сирии, выступающая на стороне ХТШ, является посредником Турции. На юге страны осуществляют свою деятельность многочисленные местные вооруженные формирования. Что будет дальше — смогут ли победившие в гражданской войне антиправительственные силы объединиться под национальным флагом — еще предстоит узнать. Есть вероятность, что в стране начнется новая гражданская война по примеру Афганистана и Ливии.

«Желательным результатом было бы создание переходного правительства, разоружение военизированных формирований и закладка основ инклюзивной новой республики», — подчеркивают авторы издания. Однако этому мешают расколы в обществе и идеологические особенности ополченцев, так что более вероятным исходом станет углубление хаоса. «В этом трагедия Сирии», — резюмируется в статье.

Ранее директор Института политики и международных отношений Ланьчжоуского университета Чжу Юнбяо заявил, что в Сирии возможно возникновение нового очага терроризма. Такими он увидел последствия свержения режима президента Башара Асада.