Минобороны Индии: Нью-Дели углубит отношения с Москвой, несмотря на давление

Нью-Дели продолжит углублять и расширять отношения с Москвой, несмотря на международное давление частного и публичного характера. Об этом заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх на переговорах с главой Минобороны России Андреем Белоусовым, передает РИА Новости.

Индийский министр отметил, что решение правительства страны является осознанным. «Мы всегда будем вместе с нашими российскими коллегами», — сказал Сингх, оценив «замечательную устойчивость» российско-индийских отношений в условиях противодействия геополитическим вызовам.

Ранее стало известно, что Индия и Россия заключат военный контракт на четыре миллиарда долларов, в рамках которого Нью-Дели приобретет российскую передовую радиолокационную систему (РЛС) дальнего обнаружения серии «Воронеж». Радар способен обнаруживать и отслеживать ряд угроз, включая баллистические ракеты и самолеты, на расстоянии до 8000 километров. Новая система позволит обеспечить Индии критически важное раннее предупреждение о потенциальных угрозах, расширяя возможности наблюдения далеко за пределы страны.