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12:08, 10 декабря 2024Бывший СССР

В команде Зеленского раскрыли подробности о контактной группе по окончанию конфликта

Жовка: приглашение Украины в НАТО будет темой встречи новой контактной группы
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Приглашение Киева в НАТО станет одной из ключевых тем встречи новой контактной группы по завершению конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква, передает «РБК-Украина».

«Одним из вопросов такой встречи, одним из вопросов повестки дня, будет (...) получение заявки на членство, и вопрос гарантии безопасности для Украины до момента вступления в НАТО, наряду c другими вопросами, вопросами военной поддержки Украины», — заявил чиновник.

Жовква добавил, что этот вопрос поднимался в Париже. Там проходила встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером Франции Эммануэлем Макроном и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Ранее на Украине объявили об организации новой контактной группы по завершению военного конфликта. Уточняется, что окончательный список участников пока формируется. Целью такой группы были объявлены «выработка общей позиции и гарантии того, чтобы быть сильной [страной] при любом развитии событий: как на переговорах, так и на поле боя».

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