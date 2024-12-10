В Крыму после слов Трампа о потерях ВСУ сравнили Украину с огромным кладбищем

Глава Госсовета Крыма Константинов: Зеленский превратил Украину в кладбище

Политика Владимира Зеленского превратила Украину в огромное кладбище. Такое сравнение привел глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, комментируя в беседе с РИА Новости слова избранного президента США Дональда Трампа о больших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Режим Зеленского своей предательской и антироссийской политикой превратил Украину в огромное кладбище, увешанное сине-желтыми знаменами. Украина теперь — большое кладбище, за околицей которого прозябают разбитые души», — сказал Константинов.

Глава крымского парламента считает, что те, кто активно выступал на Майдане за евроинтеграцию, бросили жителей Украины. По его словам, никто из украинских олигархов не связывает свое будущее с родной страной.

Ранее Трамп оценил потери Киева на фронте в 400 тысяч человек. Он призвал Россию и Украину немедленно заключить сделку и заявил, что с этим может помочь Китай.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова следующего американского лидера, заявил, что в Креме внимательно ознакомились с данными из США. Представитель Кремля подчеркнул, что потери Украины кратно превышают потери с российской стороны.