Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:47, 10 декабря 2024Россия

В Крыму после слов Трампа о потерях ВСУ сравнили Украину с огромным кладбищем

Глава Госсовета Крыма Константинов: Зеленский превратил Украину в кладбище
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Политика Владимира Зеленского превратила Украину в огромное кладбище. Такое сравнение привел глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, комментируя в беседе с РИА Новости слова избранного президента США Дональда Трампа о больших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Режим Зеленского своей предательской и антироссийской политикой превратил Украину в огромное кладбище, увешанное сине-желтыми знаменами. Украина теперь — большое кладбище, за околицей которого прозябают разбитые души», — сказал Константинов.

Глава крымского парламента считает, что те, кто активно выступал на Майдане за евроинтеграцию, бросили жителей Украины. По его словам, никто из украинских олигархов не связывает свое будущее с родной страной.

Ранее Трамп оценил потери Киева на фронте в 400 тысяч человек. Он призвал Россию и Украину немедленно заключить сделку и заявил, что с этим может помочь Китай.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова следующего американского лидера, заявил, что в Креме внимательно ознакомились с данными из США. Представитель Кремля подчеркнул, что потери Украины кратно превышают потери с российской стороны.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Власти сообщили о массовом бегстве ВСУ из Курахово. Что известно?

      Врачи сообщили о внутричерепном кровоизлиянии президента Бразилии

      Россиянина приговорили к трем годам за уничтожение плакатов о службе по контракту

      Натурализованный бразилец из «Зенита» оценил жизнь в России

      В США раскрыли новую стратегию по Сирии

      Нарышкин рассказал о падении авторитета США и просьбах американских партнеров к России

      Стало известно о пятой попытке ВСУ атаковать место запуска российского «Орешника»

      Австралия впервые запустила американскую ракету Tomahawk

      Летевший из-за границы в Казань самолет резко сменил курс и сел в другом месте

      В Крыму после слов Трампа о потерях ВСУ сравнили Украину с огромным кладбищем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше