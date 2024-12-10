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08:38, 10 декабря 2024Россия

В Крыму сочли план Трампа по Украине сигналом для эвакуации Зеленского

Константинов счел план Трампа по Украине сигналом для эвакуации Зеленского
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Концепция будущего президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине является для Владимира Зеленского сигналом к эвакуации, считает спикер крымского парламента Владимир Константинов. Его цитирует РИА Новости.

«Если концепция Трампа рассчитана на справедливый мир на Украине, с учетом российских геополитических интересов, то наступление такого мира для режима Зеленского — это сигнал к эвакуации», — считает парламентарий.

Он уверен, что для Украины необходим только такой мир, который предусматривает уничтожение террористического режима, а также гарантирует свободу для граждан страны.

Трамп ранее заявлял, что Зеленский хочет прекращения огня и готов к заключению мирного соглашения с Россией. Он назвал такое желание украинского политика «чем-то новым» и выразил мнение, что время для переговоров Москвы и Киева пришло. Трамп добавил, что разрабатывает концепцию завершения «нелепого конфликта».

ЖЗЛ
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