В Крыму сочли план Трампа по Украине сигналом для эвакуации Зеленского

Константинов счел план Трампа по Украине сигналом для эвакуации Зеленского

Концепция будущего президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине является для Владимира Зеленского сигналом к эвакуации, считает спикер крымского парламента Владимир Константинов. Его цитирует РИА Новости.

«Если концепция Трампа рассчитана на справедливый мир на Украине, с учетом российских геополитических интересов, то наступление такого мира для режима Зеленского — это сигнал к эвакуации», — считает парламентарий.

Он уверен, что для Украины необходим только такой мир, который предусматривает уничтожение террористического режима, а также гарантирует свободу для граждан страны.

Трамп ранее заявлял, что Зеленский хочет прекращения огня и готов к заключению мирного соглашения с Россией. Он назвал такое желание украинского политика «чем-то новым» и выразил мнение, что время для переговоров Москвы и Киева пришло. Трамп добавил, что разрабатывает концепцию завершения «нелепого конфликта».