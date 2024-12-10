В Литве начали проверку наличия гражданства России у подозреваемого в шпионаже

ТАСС: в Литве выясняют наличие гражданства РФ у обвиняемого в шпионаже

В Литве начали расследование о наличии гражданства России у пенсионера, члена правой консервативной партии «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» Эдуардаса Мановаса, который обвиняется в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил представитель Департамента миграции республики Рокас Пукинскас, передает ТАСС.

Как сообщает агентство, Мановас обвиняется в том, что якобы собирал по заказу военной разведки РФ «несекретную, но чувствительную информацию». Если факт его двойного гражданства подтвердится, он будет лишен паспорта Литвы.

«Департаментом получено распоряжение министра внутренних дел Агне Билотайте, согласно которому начато расследование в отношении гражданства данного лица», — рассказал Пукинскас.

Он добавил, что расследование может занять определенное время, поскольку необходимо собрать информацию из различных инстанций и проверить сведения.

В начале августа стало известно, что в Клайпеде сотрудницу департамента миграции лишили гражданства Литвы из-за российского паспорта. По утверждениям департамента миграции республики, в 2022 году женщина получила российский паспорт, не уведомив об этом в установленном порядке ведомство, в котором сама же работала.