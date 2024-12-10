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20:46, 10 декабря 2024Мир

В офисе Нетаньяху прокомментировали присутствие Израиля на Голанах

Советник Гендельман: присутствие Израиля на Голанах обеспечит его безопасность
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jamal Awad / Globallookpress.com

Присутствие Израиля на Голанских высотах и в буферной зоне обеспечит безопасность и суверенитет еврейского государства. Об этом заявил советник канцелярии израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман, сообщает РИА Новости.

«С падением враждебного Израилю режима в Сирии открывается новый этап в истории Ближнего Востока», — сказал он.

По словам советника, Израиль намерен и далее активно бороться против иранской оси зла и тех, кто угрожает стране.

Ранее Гендельман заявил, что Израиль решительно и болезненно ударит по Сирии, если новое правительство страны позволит Ирану укрепить свое присутствие на территории республики. Он отметил, что Тель-Авив не собирается вмешиваться во внутриполитические дела Сирии.

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