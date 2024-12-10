В офисе Нетаньяху прокомментировали присутствие Израиля на Голанах

Присутствие Израиля на Голанских высотах и в буферной зоне обеспечит безопасность и суверенитет еврейского государства. Об этом заявил советник канцелярии израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман, сообщает РИА Новости.
«С падением враждебного Израилю режима в Сирии открывается новый этап в истории Ближнего Востока», — сказал он.
По словам советника, Израиль намерен и далее активно бороться против иранской оси зла и тех, кто угрожает стране.
Ранее Гендельман заявил, что Израиль решительно и болезненно ударит по Сирии, если новое правительство страны позволит Ирану укрепить свое присутствие на территории республики. Он отметил, что Тель-Авив не собирается вмешиваться во внутриполитические дела Сирии.