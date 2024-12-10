В ООН допустили исключение ХТШ из списка террористов

Спецпосланник ООН Педерсен допустил исключение ХТШ из списка террористов

«Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация) посылает позитивные сигналы народу Сирии. В случае сохранения тенденции, можно возобновить вопрос об исключении организации из списка террористов. Об этом заявил спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, передает РИА Новости.

«Они [ХТШ] посылали сигналы о единстве, инклюзивности, и, честно говоря, мы также наблюдали в Алеппо и Хаме обнадеживающие события», — рассказал Педерсен, отметив, что ООН предстоит наблюдать за реализацией переходных мер в Дамаске.

По словам спецпосланника, такие меры должны быть инклюзивными. «Если они действительно будут инклюзивными, то я верю, что международное сообщество снова рассмотрит вопрос об исключении ХТШ из списка террористических организаций», — отметил Педерсен.

Ранее руководство группировок, взявших власть в Сирии, приказало боевикам покинуть города. По данным Al Arabiya, многие жители Дамаска отметили, что в настоящее время ситуация в городе спокойная, жизнь начала возвращаться в норму. Многие государственные учреждения возобновили свою работу.