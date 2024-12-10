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21:34, 10 декабря 2024Мир

В Польше захотели амнистировать ряд наемников

В Польше планируют ввести амнистию для воюющих за ВСУ граждан
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Правящая в Польше партия «Гражданская коалиция» внесла в Сейм законопроект, предусматривающий амнистию для поляков, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило издание Rzeczpospolita.

Отмечается, что партия Дональда Туска захотела внести под действие закона «о ненаказании добровольцев, защищающих свободу и независимость Украины» не только граждан Польши, но и постоянно проживающих в стране иностранцев. Мера распространится на тех, кто служил в рядах ВСУ в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2026 года.

Согласно инициативе, для получения амнистии необходимо сразу после возвращения в Польшу уведомить министра обороны страны о времени и месте начала и окончания службы.

Ранее главный специалист отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ подполковник Константин Милевский сообщил, что в ряды украинской армии ежемесячно вступает от 400 до 600 иностранных наемников.

До того стало известно, что сотни иностранных наемников были уничтожены в ноябре в Курской области. Как уточнялось, речь идет о 210 бойцах из США, Польши, Германии, Великобритании и Эстонии.

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