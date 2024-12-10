В России раскрыли возможную незавидную судьбу Зеленского

Профессор Баширов: Зеленского «пристрелят и пустят на шапку»

Президента Украины Владимира Зеленского ждет незавидная судьба, на Западе он никому не интересен. Возможные последствия для политика раскрыл профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов в беседе с «Московским комсомольцем».

«Он никому не интересен, заяц он и есть заяц, пристрелят и пустят на шапку. И никакого вступления Украины в НАТО не будет», — сказал Баширов.

Профессор, комментируя встречу Зеленского с избранным хозяином Белого дома Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, обратил внимание на то, что украинский лидер выглядел на мероприятии как «робкий, растерянный мальчик, который знает, что выучил урок на троечку, а хочет получить пятерку».

Баширов подчеркнул, что главной целью встречи стал диалог между Макроном и Трампом о дальнейшем развитии Североатлантического альянса (НАТО) и Евросоюза (ЕС). По его словам, в этих направлениях нужно решить несколько важных вопросов, а Украина отошла на второй план.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО маловероятны. «Вступление в НАТО — одна из последних надежд Зеленского на сохранение власти. Недавно он заявил, что нет смысла разговаривать об этом с избранным президентом США Дональдом Трампом — только с действующим Джо Байденом», — сказал депутат.