В России суд оставил в силе наказание мужчине за расправу над 31 пенсионеркой

В Казани суд оставил в силе наказание мужчине за убийство 31 пенсионерки

В Нижнем Новгороде суд оставил в силе наказание мужчине за расправу над 31 пенсионеркой. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил без изменений пожизненное заключение Радику Тагирову. Он заявил в суде, что расследование было необъективным и поэтому попросил суд вернуть дело в прокуратуру. Гособвинитель не нашел оснований для удовлетворения жалоб нет.

По данным суда, с марта 2011 по октябрь 2012 года осужденный совершил расправу и покушения, сопряженные с разбоем на 34 пенсионерок. Преступления он совершил в 15 городах, в том числе Москве, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске. Они долгое время оставались нераскрытыми, но после задержания в 2020 году Тагиров во всем сознался и рассказал обстоятельства. Но через некоторое время изменил позицию и заявил о самооговоре.

В марте 2024 года суд в Казани приговорил его к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что россиянина задержали за совершенную 25 лет назад расправу над пенсионеркой.