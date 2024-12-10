В России утвердили перечень учреждений по приему экзаменов у мигрантов

Правительство утвердило перечень госучреждений для приема экзаменов у мигрантов

Правительство утвердило перечень госучреждений, которые могут проводить экзамены для мигрантов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В него вошли 92 учреждения в разных регионах страны. В частности, Московский центр качества образования, который сможет проводить тестирование в Таджикистане. Также в списке числится Государственный университет просвещения в Подмосковье — он будет принимать экзамены по двум адресам: в Подольске и рабочем поселке Новоивановское.