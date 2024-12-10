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21:25, 10 декабря 2024Россия

В России утвердили перечень учреждений по приему экзаменов у мигрантов

Правительство утвердило перечень госучреждений для приема экзаменов у мигрантов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Правительство утвердило перечень госучреждений, которые могут проводить экзамены для мигрантов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В него вошли 92 учреждения в разных регионах страны. В частности, Московский центр качества образования, который сможет проводить тестирование в Таджикистане. Также в списке числится Государственный университет просвещения в Подмосковье — он будет принимать экзамены по двум адресам: в Подольске и рабочем поселке Новоивановское.

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