В России в 2024 году нейтрализовали и задержали 1700 бандитов

НАК: в 2024 году в России нейтрализовали и задержали 1,7 тысячи бандитов

В 2024 году в России нейтрализовали 38 и задержали 1,7 тысячи бандитов и их пособников, пишет РИА Новости.

На совместном заседании НАК и ФОШ, которое прошло под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова, сообщили, что правоохранители пресекли около 2,7 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. За год было изъято более 100 тыся единиц огнестрельного оружия и 5,5 тысячи взрывных устройств.

Ранее стало известно, что 2024 году в России заблокировали счета свыше шести тысяч причастных к финансированию терроризма. По словам Бортникова, на стадии подготовки предотвращено 190 терактов, из которых шесть готовились членами запрещенных в России движений в учебных заведениях и местах массового пребывания людей.