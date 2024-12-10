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11:59, 10 декабря 2024Силовые структуры

В России заблокировали счета свыше 6 тысяч причастных к финансированию терроризма

НАК: заблокированы счета более 6 тысяч причастных к финансированию терроризма
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В 2024 году в России заблокировали счета свыше шести тысяч причастных к финансированию терроризма, пишет ТАСС.

По словам председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова, на стадии подготовки предотвращено 190 терактов, из которых шесть готовились членами запрещенных в России движений в учебных заведениях и местах массового пребывания людей.

Кроме того, счета более шести тысяч лиц, причастных к финансированию террористов, были заблокированы на общую сумму свыше 230 миллионов рублей.

Бортников отметил, что для террористических атак на Россию Украина применяет арсенал НАТО.

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