В России заблокировали счета свыше 6 тысяч причастных к финансированию терроризма

НАК: заблокированы счета более 6 тысяч причастных к финансированию терроризма

В 2024 году в России заблокировали счета свыше шести тысяч причастных к финансированию терроризма, пишет ТАСС.

По словам председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова, на стадии подготовки предотвращено 190 терактов, из которых шесть готовились членами запрещенных в России движений в учебных заведениях и местах массового пребывания людей.

Кроме того, счета более шести тысяч лиц, причастных к финансированию террористов, были заблокированы на общую сумму свыше 230 миллионов рублей.

Бортников отметил, что для террористических атак на Россию Украина применяет арсенал НАТО.