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18:33, 10 декабря 2024Экономика

В российской сельской школе пожаловались на плесень

В сельской школе недалеко от Казани пожаловались на аварийное состояние
Мария Черкасова

Фото: KYNA STUDIO / Shutterstock / Fotodom

В сельской школе в 20 километрах от Казани жалуются на аварийное состояние здания, плесень и отсутствие вентиляции, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Школа в селе Старое Шигалеево была построена в 1997 году. В настоящее время некоторые кабинеты в ней затянуты пленкой, а на втором этаже вовсе нет отопления. Крыша протекает, несмотря на ремонт, осыпается штукатурка, и растут трещины в стенах. Каждую весну школьный подвал затапливает, из-за чего в здании стоит неприятный запах. Известно, что власти несколько лет обещают отремонтировать школу, но работы постоянно переносят.

Ранее в школе №5 города Южноуральска Челябинской области большой кусок штукатурки с потолка едва не рухнул на головы людям. По счастливой случайности никто не пострадал.

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