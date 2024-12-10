Венгрия пообещала наложить вето в случае введения ЕС антигрузинских санкций

Сийярто: Венгрия наложит вето в случае введения санкций против главы МВД Грузии

Будапешт наложит вето в случае введения Европейским союзом (ЕС) санкций против главы МВД и других должностных лиц Грузии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции с грузинской коллегой Макой Бочоришвили, которая транслировалась в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В последние минуты из Брюсселя поступило совершенно абсурдное предложение ввести санкции против министра внутренних дел Грузии и двух начальников полиции. Это нонсенс, возмутительно, для этого нет никаких оснований», — сказал он.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, Будапешт выступает категорически против включения грузинских должностных лиц в санкционный список.

Ранее Сийярто назвал провальной стратегию Европы по конфликту на Украине. Министр отметил, что поставки оружия Киеву не смогли приблизить мир. Сийярто также раскритиковал санкционную политику Запада в отношении России.