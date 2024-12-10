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05:27, 10 декабря 2024Мир

Во Франции предупредили о плане Макрона и Зеленского по Украине

Филиппо: Макрон хочет отправить французские войска на Украину до прихода Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Henri Szwarc / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский хотят ускорить отправку французских войск на Украину. С таким предупреждением на своей странице в социальной сети Х выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, лидеры двух стран хотят успеть это сделать до прихода Дональда Трампа к власти в США.

«Во взрывоопасной обстановке, созданной "ястребами" во всем мире до прихода к власти Трампа, возможно, Макрон и Зеленский ускорят дело и французские солдаты поедут на Украину», — сказал политик.

Ранее Филиппо заявил, что страны Запада намерены продолжать провокации, чтобы добиться максимальной эскалации на Украине. «Уже 2,5 года мы наблюдаем, как Макрон подливает масла в огонь. После победы Трампа мы видим, что многие стремятся ускорить эскалацию конфликта на Украине», — сказал французский политик.

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