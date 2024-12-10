Водитель автобуса толкнул россиянку в снег после спора и поплатился

В Новосибирске водитель автобуса толкнул пассажирку в снег после спора

В Новосибирске водитель автобуса толкнул 73-летнюю пассажирку в снег после спора из-за двери и поплатился за это. Об инциденте пишет NGS.RU.

Как рассказала изданию дочь пострадавшей, автобус был переполнен и на протяжении 10 минут пассажиры просили водителя открыть заднюю дверь, потому что было трудно протиснуться вперед, но он проигнорировал их просьбы.

Выходя из автобуса, россиянка якобы потеряла пуговицу от дубленки, после чего высказала свое недовольство водителю. Когда она вышла из автобуса, то стала фотографировать номер транспортного средства, что заметил водитель.

«[Он] выскочил и начал высказывать разные угрозы. Что он ей лицо разобьет или телефон, нецензурной бранью выражался. В итоге с силой ее толкнул — ударил где-то в область груди», — пересказала дочь пострадавшей. С ее слов, от удара пожилая женщина упала лицом в снег. Подняться ей помогли прохожие.

После произошедшего россиянка обратилась с жалобой в управление пассажирских перевозок мэрии и непосредственно к перевозчику. По данным издания, мужчину уволили после инцидента.

Ранее в Подмосковье мужчина прострелил лобовое стекло в микроавтобусе и избил водителя. Потерпевшего госпитализировали, а нападавшего задержали.