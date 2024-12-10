Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:42, 10 декабря 2024Забота о себе

Врач назвала способ быстро похудеть

Эндокринолог Калошина порекомендовала увеличить количество овощей в рационе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Желающим быстро похудеть следует увеличить количество овощей в рационе. Такой совет дала врач-эндокринолог Мария Калошина в разговоре с РИА Новости.

Она пояснила, что в овощах содержится клетчатка, употребление которой способствует длительному насыщению, помогает регулировать уровень сахара в крови и снизить уровень холестерина.

Специалист также порекомендовала есть больше необработанных продуктов. Она указала на пользу грубой и волокнистой пищи, отметив, что ее употребление снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Похудеть быстро, легко и без ущерба для здоровья можно. Главное — не форсировать события и соблюдать ряд довольно простых правил», — заключила Калошина.

Ранее эндокринолог, диетолог Инна Мисникова назвала овощ, который можно есть каждый день. Она рассказала, что капуста брокколи уменьшает воспаление, предотвращает развитие онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Курьеры обогнали айтишников по росту зарплат. К Новому году компании будут готовы платить доставщикам сотни тысяч рублей

      Врач назвала способ быстро похудеть

      Врачи обнаружили у питавшегося одними бургерами китайца кровь необычного цвета

      Жительниц одного города предупредили о серийных кражах трусиков

      Тревел-блогерша назвала подходящие для жизни на российскую пенсию жаркие страны

      В США открестились от идеи расширять военное присутствие в Сирии

      В посольстве России назвали виновного в гибели Стерджес

      Певицу Альбину Сексову оштрафовали за разжигание ненависти

      Подсчитаны возможности России по производству «Орешников»

      Жену Байдена заподозрили во флирте с Трампом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше