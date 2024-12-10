Врач назвала способ быстро похудеть

Эндокринолог Калошина порекомендовала увеличить количество овощей в рационе

Желающим быстро похудеть следует увеличить количество овощей в рационе. Такой совет дала врач-эндокринолог Мария Калошина в разговоре с РИА Новости.

Она пояснила, что в овощах содержится клетчатка, употребление которой способствует длительному насыщению, помогает регулировать уровень сахара в крови и снизить уровень холестерина.

Специалист также порекомендовала есть больше необработанных продуктов. Она указала на пользу грубой и волокнистой пищи, отметив, что ее употребление снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Похудеть быстро, легко и без ущерба для здоровья можно. Главное — не форсировать события и соблюдать ряд довольно простых правил», — заключила Калошина.

Ранее эндокринолог, диетолог Инна Мисникова назвала овощ, который можно есть каждый день. Она рассказала, что капуста брокколи уменьшает воспаление, предотвращает развитие онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.