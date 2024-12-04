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12:27, 4 декабря 2024Забота о себе

Врач назвала достойный ежедневного употребления овощ

Эндокринолог Мисникова: употребление брокколи снижает риск старческого слабоумия
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Эндокринолог, диетолог Инна Мисникова рассказала, что капуста брокколи содержит множество полезных веществ. Свойства овоща врач раскрыла в Telegram-канале.

«Брокколи — овощ, который достоин быть на вашем столе каждый день (...). Секрет его полезных свойств кроется в антиоксидантах и противовоспалительных соединениях, которые укрепляют здоровье и защищают организм от различных заболеваний», — написала Мисникова.

По словам врача, брокколи содержит сульфорафан — вещество, которое уменьшает воспаления в организме, влияя на активность иммунных клеток, и защищает от рака. Кроме того, в этом виде капусты есть индол-3-карбинол — соединение, которое снижает риск некоторых видов онкологических заболеваний. Оно также помогает в профилактике ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, нейродегенеративных заболеваний и остеопороза.

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Мисникова добавила, что брокколи богата мощным антиоксидантом кверцетином. «Этот флавоноид, содержащийся в брокколи, замедляет процессы старения и снижает риск развития старческого слабоумия», — объяснила эндокринолог.

Ранее Мисникова предупредила о вреде сладких газировок. По ее словам, при регулярном употреблении этих популярных безалкогольных напитков повышается риск переедания, развития ожирения, воспалительного и окислительного стресса, дисбактериоза кишечника, сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

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