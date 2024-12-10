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13:23, 10 декабря 2024Наука и техника

Google представила рекордный квантовый процессор

Google представила рекордный чип Willow с квантовой коррекцией ошибок
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Google

Корпорация Google рассказала о создании рекордного процессора для квантовых вычислений Willow. Об этом сообщается в блоге компании.

В Google назвали Willow их передовой разработкой. Чип обеспечивает самую высокую производительность в классе и может экспоненциально уменьшать количество ошибок по мере масштабирования с использованием большего количества кубитов.

Также Willow может решить задачу за пять минут, на которую обычный суперкомпьютер потратил бы 10 септиллионов лет. Журналисты издания The Verge отметили прорыв IT-гиганта, вспомнив анонсированный в 2019 году квантовый процессор Google. Тогда в компании говорили, что он может за три минуты решить математическое уравнение, на которое суперкомпьютер потратит 10 тысяч лет.

В Google также заметили, что кубиты склонны к ошибкам, поскольку они «имеют тенденцию быстро обмениваться информацией со своей средой». Инженеры корпорации нашли способ снизить количество ошибок с помощью системы, которые корректирует результаты вычислений в реальном времени.

«С 105 кубитами Willow теперь имеет лучшую в своем классе производительность», — заявили в корпорации. В компании отметили, что их следующая цель заключается в выполнении первого «полезного, выходящего за рамки классического», вычисления.

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