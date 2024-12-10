Задержанные за подготовку теракта в Дагестане начинили свои бомбы подшипниками

Задержанные в Дагестане террористы начинили бомбы подшипниками

Задержанные в республике Дагестан подозреваемые в теракте начинили свои бомбы мелкими деталями. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает Telegram-канал Mash-Gor.

По данным издания, в качестве поражающего элемента взрывные устройства наполнили подшипниками, чтобы нанести потенциальным жертвам теракта как можно большее поражений. У задержанных также изъяли электродетонаторы, 20 мешков селитры, автоматы, магазины и патроны разного калибра.

Всего 9 декабря ФСБ задержала 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, планировавших осуществить крупный теракт.