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11:29, 10 декабря 2024Силовые структуры

Задержанный в Нижнем Новгороде диверсант сделал признание

ФСБ: готовивший диверсию в Нижнем Новгороде собирался пустить под откос поезд
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетДиверсии в России

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Россиянин с паспортом Германии, готовивший диверсию на железной дороге в Нижнем Новгороде, рассказал, что его заданием было пустить под откос грузовой поезд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Задержанный признался, что куратор предложил ему поучаствовать в большом теракте и пустить под откос поезд. Для этого украинский силовик велел поставить камеру с Wi-Fi-роутером, чтобы иметь возможность контролировать процесс, рассказал, где находится схрон с взрывчаткой и детонатором.

10 декабря в Нижнем Новгороде ФСБ задержала гражданина России и Германии, готовившего диверсию. Подозреваемый входил в группировку приверженцев неонацистской украинской идеологии.

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