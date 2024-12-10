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21:17, 10 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский раскрыл детали переговоров с генсеком НАТО

Зеленский обсудил с Рютте переговоры с Трампом и Макроном
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем Североатлантического альянса (НАТО) Марком Рютте недавнюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным главой Белого дома Дональдом Трампом. Детали переговоров политик раскрыл в своем Telegram-канале.

«На каждом уровне мы сейчас обсуждаем, как сделать наши решения более эффективными. Важно, чтобы команды привлеченных лидеров работали как можно интенсивнее. Он подчеркнул необходимость более частых встреч для определения гарантий, необходимых для достижения справедливого мира», — написал Зеленский.

Также украинский лидер выразил благодарность Макрону и Трампу за их позицию по украинскому конфликту.

5 декабря Зеленский сообщил, что созвонился с генеральным секретарем Рютте и обсудил приглашение Киева в альянс. Он добавил, что поблагодарил Рютте за проведение заседания совета Украина — НАТО на уровне глав МИД.

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