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12:52, 11 декабря 2024Ценности

47-летняя Наталия Орейро снялась в прозрачном платье-кольчуге

Мария Винар

Фото: @nataliaoreirosoy

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро снялась в откровенном виде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых продемонстрировала стройную фигуру в облегающем платье-кольчуге. На размещенных кадрах видно, как сквозь прозрачную ткань изделия просвечивает обнаженная грудь звезды «Дикого ангела». При этом Орейро дополнила свой наряд открытыми туфлями, небольшой сумкой и ярким макияжем.

Поклонники оценили съемку артистки в комментариях под постом. «Самая красивая», «Удивительный образ», «Орейро — икона моды», «Великолепная», «Королева, твой наряд — произведение искусства», — высказывались они.

В ноябре Наталия Орейро показала свой образ для премии «Эмми».

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