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11:17, 11 декабря 2024Ценности

55-летняя Мэрайя Кэри отказалась от штанов во время фотосессии

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Testino / V Magazine

Американская певица Мэрайя Кэри приняла участие в откровенной фотосессии для журнала V Magazine. Соответствующая публикация появилась на странице модного издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя исполнительница предстала на размещенных снимках в черном боди и сетчатых колготках, отказавшись при этом от штанов. Она позировала перед камерой в объемном ожерелье, украшенном жемчужными бусинами и драгоценными камнями.

В то же время на других кадрах знаменитость запечатлена в черной шубе, оформленной сияющими пайетками и перьями. Кроме того, она подчеркнула стройную фигуру с помощью широкого кожаного ремня.

Ранее дерматолог Хассан Галадари раскрыл секрет моложавой внешности Мэрайи Кэри. По мнению врача, артистка регулярно обращается к косметологам, поскольку ее кожа выглядит безупречно.

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