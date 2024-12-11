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23:08, 11 декабря 2024Спорт

Бывшего футболиста сборной Украины задержали за организацию договорных матчей

Украинского футболиста Милевского задержали за организацию договорных матчей
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Артем Милевский

Артем Милевский. Фото: Richard Sellers/Allstar / Getty Images

Бывшего нападающего сборной Украины Артема Милевского задержали за организацию договорных матчей. Об этом сообщает Strana.ua.

По информации источника, футболист был участником организации, которая осуществляла свою деятельность на матчах по киберфутболу, кибербаскетболу, настольному теннису, футболу, баскетболу, проводимых в Австралии и Европе. Отмечается, что преступники заставляли игроков сознательно проигрывать матчи.

Ранее Милевский назвал дикостью отказ от употребления пива после матчей. По словам игрока, нынешнее поколение игроков не пьет алкоголь, из-за чего ему становится с ними неинтересно.

Милевский известен по выступлениям за киевское «Динамо», хорватский «Хайдук», российский «Тосно», а также «Динамо» из Бреста. В активе форварда восемь голов в 50 матчах за сборную Украины. Нападающий не призывался в национальную команду с 2012 года.

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