Бывшего футболиста сборной Украины задержали за организацию договорных матчей

Украинского футболиста Милевского задержали за организацию договорных матчей

Бывшего нападающего сборной Украины Артема Милевского задержали за организацию договорных матчей. Об этом сообщает Strana.ua.

По информации источника, футболист был участником организации, которая осуществляла свою деятельность на матчах по киберфутболу, кибербаскетболу, настольному теннису, футболу, баскетболу, проводимых в Австралии и Европе. Отмечается, что преступники заставляли игроков сознательно проигрывать матчи.

Ранее Милевский назвал дикостью отказ от употребления пива после матчей. По словам игрока, нынешнее поколение игроков не пьет алкоголь, из-за чего ему становится с ними неинтересно.

Милевский известен по выступлениям за киевское «Динамо», хорватский «Хайдук», российский «Тосно», а также «Динамо» из Бреста. В активе форварда восемь голов в 50 матчах за сборную Украины. Нападающий не призывался в национальную команду с 2012 года.

