Россиянам перечислили семь правил поведения на новогоднем корпоративе

HR-эксперт Семеренко назвала семь правил поведения на новогоднем корпоративе

Корпоративные мероприятия — это не только возможность расслабиться и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, но и шанс продемонстрировать свои лучшие качества и укрепить профессиональные связи, утверждает карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко. В беседе с «Лентой.ру» специалист перечислила семь правил поведения на новогоднем корпоративе, которые помогут избежать неловких ситуаций и произвести приятное впечатление на коллег.

Первое, на что обращают внимание как руководство, так и подчиненные, — это внешний вид, утверждает специалист. «Убедитесь, что наряд соответствует формату мероприятия: для официального события выбирайте классическую одежду, для более неформальных встреч — стильные, но удобные вещи. В обоих случаях избегайте откровенных нарядов и чрезмерной яркости», — объяснила она.

Кроме того, по ее словам, важно не опаздывать.

Приходить вовремя нужно не только на работу, но и на праздничные мероприятия. Опоздание может создать негативное впечатление, нарушить тайминг праздника. Если вы все же задерживаетесь, постарайтесь войти незаметно и извиниться перед теми, с кем планировали пообщаться. Это проявление уважения к организаторам и коллегам Светлана Семеренко карьерный эксперт центра «Профессии будущего»

Третье правило связано с необходимостью умеренного потребления алкоголя в ходе мероприятия. «Пара бокалов на корпоративе поможет расслабиться, но важно сохранять сознание ясным. Тогда праздник принесет не только хорошее настроение, но и возможность на следующий день вернуться в рабочий режим. Чрезмерное употребление алкоголя вредит не только здоровью, но может привести к неловким ситуациям и негативным последствиям для репутации», — рассказала Семеренко.

Не сидите в углу, но избегайте «разговора по душам»

Специалист объяснила, что в ходе корпоративе не стоит ограничиваться привычным кругом общения, однако следует избегать «разговоров по душам».

Корпоратив — это отличная возможность пообщаться с коллегами и завести новые знакомства. Даже если есть соблазн разговаривать только со своим кругом, используйте эту возможность для общения с коллегами из других отделов. Будьте открытыми, но помните о границах. Избегайте обсуждения личных тем, старайтесь поддерживать легкие и позитивные разговоры, не сплетничайте и не обсуждайте руководство Светлана Семеренко карьерный эксперт центра «Профессии будущего»

Пятая рекомендация связана с важностью вежливости и соблюдения хороших манер. Соблюдение элементарных правил этикета поможет произвести хорошее впечатление и сохранить репутацию в коллективе.

Последние два правила связаны с соблюдением баланса развлечения и рабочего настроя.

«Активное участие в конкурсах, мастер-классах и розыгрышах приветствуется. Фотографируйтесь с коллегами, танцуйте, веселитесь — не бойтесь стать яркой звездой вечера и сохранить хорошие воспоминания о празднике. (...) Хотя корпоративы созданы для отдыха, это все же рабочее мероприятие. Избегайте обсуждения конфликтов или проблем в команде, а также не делайте резких заявлений о коллегах или руководстве. Помните, что ваше поведение может повлиять на вашу карьеру», — заключила Семеренко.

Ранее стало известно, что расценки на новогодние корпоративы выросли в России на 30 процентов. Среди причин такой динамики называли подорожание фуршетов, дефицит специалистов и увеличение гонораров приглашаемых на праздник артистов. При этом отмечается, что количество корпоративов, несмотря на рост их стоимости, в целом остается на уровне 2023 года.