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00:00, 11 декабря 2024Россия

Декларации о безопасности «отдающих в голову» ингаляторов оказались незаконными

Роспотребнадзор выявил незаконные декларации о безопасности аромаингаляторов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ​Doucefleur / Shutterstock / Fotodom

Роспотребнадзор выявил незаконные декларации о безопасности так называемых аромаингаляторов для носа, которые стали популярны среди детей. Об этом говорится в сообщении службы, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«По общим сведениям, размещенным на страницах товара, установлено, что данная продукция зачастую сопровождается декларациями о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), не подтвержденными основаниями для выдачи таких деклараций, либо информация о сопроводительных документах отсутствует», — заявили в Роспотребнадзоре.

Среди прочего, в декларациях аромаингаляторов приводится ссылка на протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве». Однако, как указывает Роспотребнадзор, в действительности эти исследования не проводились.

«Роспотребнадзором принимаются оперативные меры по приостановлению действия подобных документов, а также реализации данной продукции», — заключили в Роспотребнадзоре.

6 декабря стало известно, что маркетплейс Wildberries допустил снятие с продажи аромаингаляторов. Представитель компании рассказал, что площадка всегда оперативно реагирует на обращения государственных органов и общественных организаций и проводит дополнительную проверку по товарам.

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