Дочь Tinder-афериста из Москвы получила семь лет колонии за мошенничество

Суд Москвы дал 7 лет колонии дочери Tinder-афериста Абулова

Перовский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы Диану Дабсон за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщина была взята под стражу в зале суда.

Гособвинитель просил для нее восемь лет лишения свободы за совершение пяти эпизодов мошенничества.

Дабсон — дочь и соучастница брачного афериста Надира Абулова, который находил своих жертв на сайте знакомств Tinder. По данным следствия, мужчина заводил романы с женщинами под видом состоятельного одинокого человека, горящего желанием создать семью. Во время романов он выманивал у подруг деньги и имущество под разными предлогами — убеждал потерпевших в необходимости материально помочь с семейным бизнесом, покупкой бытовой техники и жилья.

Его дочь Диана помогала ему создать нужный образ уважаемого бизнесмена и внушала женщинам серьезность его намерений. Обманутым подругам Дабсон оказывала помощь в получении кредитов.

В итоге потерпевшие отдавали аферисту сбережения, кредитные средства, продавали квартиры и автомобили. Жертвами обмана Абулова и его дочери в результате стали пять женщин.

Сам аферист сбежал из России в Баку, а своего сына вывез в Турцию. Дабсон же задержали зимой 2022 года.