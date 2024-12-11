Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:05, 11 декабря 2024Силовые структуры

Дочь Tinder-афериста из Москвы получила семь лет колонии за мошенничество

Суд Москвы дал 7 лет колонии дочери Tinder-афериста Абулова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Перовский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы Диану Дабсон за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщина была взята под стражу в зале суда.

Гособвинитель просил для нее восемь лет лишения свободы за совершение пяти эпизодов мошенничества.

Дабсон — дочь и соучастница брачного афериста Надира Абулова, который находил своих жертв на сайте знакомств Tinder. По данным следствия, мужчина заводил романы с женщинами под видом состоятельного одинокого человека, горящего желанием создать семью. Во время романов он выманивал у подруг деньги и имущество под разными предлогами — убеждал потерпевших в необходимости материально помочь с семейным бизнесом, покупкой бытовой техники и жилья.

Его дочь Диана помогала ему создать нужный образ уважаемого бизнесмена и внушала женщинам серьезность его намерений. Обманутым подругам Дабсон оказывала помощь в получении кредитов.

В итоге потерпевшие отдавали аферисту сбережения, кредитные средства, продавали квартиры и автомобили. Жертвами обмана Абулова и его дочери в результате стали пять женщин.

Сам аферист сбежал из России в Баку, а своего сына вывез в Турцию. Дабсон же задержали зимой 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам

      В Госдуме предложили отозвать нарушающий конституционные права россиян законопроект

      Олимпийская чемпионка из Норвегии объяснила необходимость возвращения российских лыжников

      Российского оперативника антикоррупционного отдела полиции арестовали по делу о взятке

      Собчак вышла на публику с сумкой в виде птицы за десятки тысяч рублей

      Сбер представил умное кольцо

      В Европе признали потерю Украиной части территории

      Стало известно о рисках для крупнейшего СПГ-проекта «Газпрома»

      Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась жилья

      В российском регионе на скорость прооперировали сто пациентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше