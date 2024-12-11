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09:20, 11 декабря 2024Силовые структуры

Двое россиян планировали совершить теракт на золотодобывающем предприятии

В Забайкалье двух мужчин осудили за подготовку к теракту на предприятии
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор Евгению Яловому и Виталию Зубкову, планировавшим совершить теракт на золотодобывающем предприятии в Забайкальском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По данным ведомства, Зубков и Яловой изучили местность расположения складов и построек предприятия, правила обращения с оружием и способы изготовления самодельных зажигательных устройств. Они купили компоненты для изготовления взрывчатки и сделали ее.

Кроме того, осужденные вымогали у мужчины деньги, угрожая насилием. А Яловой совратил несовершеннолетнюю и использовал подростка для изготовления порнографических материалов.

Яловой получил 20 лет колонии строгого режима с назначением принудительного лечения, а Зубков — 17 лет колонии. Его лишили воинского звания «старший лейтенант».

Ранее стало известно, что 2-й Западный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении семи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовавших во вторжении в Курскую область.

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