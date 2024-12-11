Глава канадского МО отреагировал на слова Трампа о «великом штате Канада»

Глава канадского Минобороны Блэр счел шуткой слова Трампа о Канаде как штате США

Слова победившего на выборах президента США Дональда Трампа, назвавшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада», являются очередной шуткой политика. Так отреагировал на недавнее заявление Трампа министр национальной обороны Канады Уильям Блэр, передает ТАСС.

«Очевидно, что он пошутил. Канада — суверенное государство», — подчеркнул глава Минобороны страны. Он воздержался от дальнейших комментариев.

Трамп сделал такое завление на фоне разногласий двух стран из-за возможного введения жестких тарифов. «Было очень приятно поужинать на днях с губернатором великого штата Канада Джастином Трюдо», — написал политик на своей странице в социальной сети Truth Social. Он заявил о намерении продолжить «глубокие» переговоры по тарифам и торговле, отметив, что результаты обсуждения поразят всех.