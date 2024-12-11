Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:31, 11 декабря 2024Мир

Глава канадского МО отреагировал на слова Трампа о «великом штате Канада»

Глава канадского Минобороны Блэр счел шуткой слова Трампа о Канаде как штате США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Слова победившего на выборах президента США Дональда Трампа, назвавшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада», являются очередной шуткой политика. Так отреагировал на недавнее заявление Трампа министр национальной обороны Канады Уильям Блэр, передает ТАСС.

«Очевидно, что он пошутил. Канада — суверенное государство», — подчеркнул глава Минобороны страны. Он воздержался от дальнейших комментариев.

Трамп сделал такое завление на фоне разногласий двух стран из-за возможного введения жестких тарифов. «Было очень приятно поужинать на днях с губернатором великого штата Канада Джастином Трюдо», — написал политик на своей странице в социальной сети Truth Social. Он заявил о намерении продолжить «глубокие» переговоры по тарифам и торговле, отметив, что результаты обсуждения поразят всех.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Енакиево в ДНР высокоточным дальнобойным оружием. Как Киев использует технику НАТО для ударов по России?

      Американский сенатор призвал ввести режим ЧС из-за наплыва неизвестных дронов

      Губернатор назвал число сбитых в Брянской области БПЛА

      Причину разногласий Зеленского с США раскрыли

      Сирийская оппозиция заявила о взятии Дейр-эз-Зора

      В Кремль привезут главную новогоднюю ель России

      Орбан объяснил нежелание Трампа вести переговоры по Украине

      Серия взрывов произошла в российском городе

      Глава канадского МО отреагировал на слова Трампа о «великом штате Канада»

      МИД Турции допустил применение ядерного оружия в украинском конфликте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше