Глава Центробанка проголосовала за дизайн новой купюры

Глава ЦБ Набиуллина проголосовала по дизайну новой купюры в 1000 рублей онлайн

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина проголосовала за дизайн новой купюры в 1000 рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора сообщает РИА Новости.

По словам представителей Центробанка также приняла участие в голосовании, но ее выбор раскрывать не станут.

Онлайн-голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты в 1000 рублей запустили на сайте ЦБ 29 ноября. Оно продлится до полудня 12 декабря. В голосовании приняли участие уже 400 тысяч россиян. Сейчас в топ-3 символов вышли скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», памятник Салавату Юлаеву в Уфе и Дворец земледельцев в Казани.

Зампред Центробанка Сергей Белов заявил, что ЦБ собирается выпустить тысячерублевую купюру с новым дизайном в конце 2025 года. Для этого регулятору предстоит проделать большую и длительную работу, обычно она занимает примерно год. Итоговый дизайн банкноты определит совет директоров Банка России. По его словам, планов по выпуску купюры номиналом 10 тысяч рублей в России нет, но регулятор следит за ситуацией.