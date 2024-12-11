Известная модель показала измененную опасной болезнью внешность

Немецкая модель Нара Смит показала лопнувшую из-за волчанки кожу на теле

Известная немецкая фотомодель южноафриканского происхождения Нара Смит показала измененную опасной болезнью внешность. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

23-летняя манекенщица продемонстрировала сыпь на теле, лопнувшую кожу и красные отекшие веки, а также проплешины и раны на голове. Она рассказала, что страдает системной красной волчанкой (хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее кожу, суставы и внутренние органы на фоне системного воспаления, — прим. «Ленты.ру») на протяжении последних трех лет.

«Я чувствовала себя измотанной, а мое тело болело так сильно, что в некоторые дни я не могла двигаться или держать на руках детей. Со временем волосы стали выпадали клочьями, и я так и не смогла избавиться от этого затянувшегося чувства холода, которое ощущала в теле», — описала свой опыт автор поста.

При этом вначале врачи объясняли состояние модели экземой и назначали соответствующее лечение, которое не помогало. Спустя более двух лет после появления симптомов проживающая в США Смит отправилась в Германию, где ей поставили верный диагноз. «Я почувствовала облегчение, потому что наконец получила ответ», — заключила знаменитость.

В августе Нара Смит отреагировала на слухи о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который звезды стали использовать для похудения.