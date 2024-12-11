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10:04, 11 декабря 2024Экономика

Китай рекордно нарастил поставки автомобилей в США

РИА Новости: экспорт машин из Китая в США достиг $2,89 млрд в январе-октябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

По итогам первых десяти месяцев 2024 года поставки автомобилей из Китая в США обновили исторический максимум и достигли отметки в 2,89 миллиарда долларов в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского статистического ведомства.

В годовом выражении показатель увеличился в полтора раза. Достигнутый результат оказался максимальным (для января-октября) за всю историю статистических наблюдений, то есть, с 1992 года. До этого подобные сведения не собирались. В октябре Китай отправил в США автомобили на общую сумму в 398,6 миллиона долларов. За месяц стоимость экспорта увеличилась в 1,4 раза.

Самым большим спросом в США пользовались автомобили с рабочим объемом двигателя от 1,5 до 3 тысяч кубических сантиметров. Суммарная стоимость этой экспортной категории составила в январе-октябре 1,45 миллиарда долларов. Другими востребованными видами стали китайские гольфкары, снегоходы и другие подобные транспортные средства (839,3 миллиона). В свою очередь, поставки гибридных автомобилей из КНР в США за отчетный период составили 371,2 миллиона.

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За это время значительно увеличились поставки транспортных средств для перевозки десяти и более человек. Речь идет в основном об автобусах с электрическим двигателем. Стоимость этой экспортной категории за десять месяцев 2024 года составила 26 миллионов долларов, увеличившись почти в десять раз. Поставки китайских тракторов в США выросли вдвое, почти до 42 миллионов.

В ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении ввести импортные пошлины на поставки в США иностранной продукции. Тарифы, как отмечал он, составят в среднем от 10 до 20 процентов от таможенной стоимости. При этом китайские товары он пообещал обложить пошлинами в размере до 60 процентов, чтобы защитить американских производителей от засилия продукции из КНР, включая автомобили.

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