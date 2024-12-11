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09:02, 11 декабря 2024Наука и техника

Кофе назвали источником молодости

Ageing Research Reviews: кофе увеличивает продолжительность жизни
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Quincy Alivio / Unsplash

Ученые Центра неврологии и клеточной биологии в Португалии назвали кофе источником молодости. Результаты исследования опубликованы в журнале Ageing Research Reviews.

В ходе работы ученые изучили влияние кофеина и других активных веществ, содержащихся в кофе, на биологические процессы, связанные со старением. Основные компоненты кофе, такие как кофеин и хлорогеновые кислоты, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Это позволяет им не только стимулировать организм, но и оказывать благотворное влияние на его функционирование.

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Были проанализированы данные более 50 эпидемиологических исследований, охвативших около трех миллионов человек. Рассматривались закономерности употребления кофе в разных регионах и среди различных этнических групп. Ученые сопоставили уровень потребления напитка с показателями смертности, продолжительности здоровой жизни и частотой возникновения возрастных заболеваний.

Результаты показали, что умеренное употребление кофе связано с 17-процентным снижением смертности от всех причин. Оно также коррелировало с уменьшением числа заболеваний, связанных со старением, и увеличением продолжительности здоровой жизни на 1,8 года. Дополнительно отмечено улучшение когнитивных функций и физического состояния у людей старшего возраста.

Более того, кофе оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистые, онкологические и респираторные заболевания. Это подтверждает гипотезу о его влиянии как нормализатора, стабилизирующего физиологические системы организма. Такой подход переосмысливает традиционное восприятие кофе как простого стимулятора.

Исследование подчеркивает важность умеренного потребления кофе для повышения качества жизни. Ученые отмечают, что результаты имеют значительную статистическую основу, но не исключают возможного влияния социальных или медицинских факторов. Это открывает новые горизонты для изучения кофе как средства оптимизации здоровья.

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