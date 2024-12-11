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08:57, 11 декабря 2024Россия

Комбат морпехов ВС России раскрыл настроения мобилизованных в ВСУ в Курской области

Комбат морпехов Гранит: мобилизованные в ВСУ бойцы деморализованы под Курском
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующие в боевых действиях в приграничье Курской области, состоят в основном из мобилизованных солдат, и они деморализованы. Настроения в рядах противника раскрыл командир батальона 177-го полка морской пехоты ВС России с позывным Гранит, передает ТАСС.

«В большей степени здесь находится подразделение терообороны на данном направлении. Да, там мобилизованные ребята есть, не особо заинтересованные воевать на стороне Украины», — подчеркнул комбат морпехов.

По словам Гранита, на наиболее важных участках линии боевого соприкосновения российские военнослужащие воюют с элитными бригадами ВСУ, но и эти подразделения терпят поражение.

Ранее российский морпех с позывным Бах рассказал о пойманном в Курской области британском наемнике Джеймсе Скотте Рисе Андерсоне. Он инструктировал и наводил бойцов ВСУ.

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