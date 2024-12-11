Россиянам назвали регион с максимальным подорожанием «коммуналки»

Депутат Разворотнева: больше всего тарифы на ЖКУ вырастут в Пермском крае

Ежегодно для каждого региона России утверждаются новые размеры тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В каком субъекте «коммуналка» подорожает больше всего, NEWS.ru рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Максимальный рост тарифов в 2025 году продемонстрирует Пермский край — по данным парламентария, там оплата за ЖКУ вырастет на 21,1 процента. Следом за ним идет Архангельская область — в этом регионе тарифы поднимутся на 20 процентов. Замыкает тройку лидеров Кемеровская область — жителям Кузбасса за «коммуналку» придется платить на 19,8 процента больше. В наименьшей степени поднимутся тарифы в республике Алтай — там показатель составит 8,8 процента.

Разворотнева уточняет, что данный процент является разрешенным, но какие именно тарифы будут установлены в том или ином российском регионе, зависит от местных властей. Приведенный процент — это порог, выше которого общая платежка вырасти не может. При этом оплата за воду, тепло и электричество может повыситься в разной степени. Депутат отмечает, что зачастую региональные власти и вовсе отказываются от повышения тарифов. «Я редко, но встречала истории, когда региональные службы снижали тариф, установленный для какого-то предприятия в связи с тем, что была реализована инвестиционная программа, или с какими-то другими обстоятельствами», — поделилась Разворотнева. По ее словам, тарифы поднимаются точечно и могут различаться от города к городу и даже внутри одного населенного пункта.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на «коммуналке». Снизить расходы можно за счет многотарифных счетчиков электроэнергии — они позволяют оплачивать электричество по сниженным тарифам ночью.