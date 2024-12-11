Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:53, 11 декабря 2024Культура

Культовый рокер высказался о войне против русских

Певец Сергей Галанин заявил, что уехавшие артисты не замечают войны с русскими
Андрей Шеньшаков
Сергей Галанин

Сергей Галанин. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Культовый российский рокер Сергей Галанин рассказал, как относится к уехавшим из-за специальной военной операции (СВО) артистам. Своими мыслями он поделился в интервью aif.ru.

По словам лидера группы «СерьГа», сейчас во всем мире идет война со всем русским. При этом, Галанин заявил, что те, кто покинул Россию, ожидали, что будут востребованы на Западе, но оказались никому не нужны.

«Они были нужны родине, но она без них обойдется. А миру они не нужны. Сейчас идет война со всем русским, а уехавшие — часть русской культуры. Теперь все стало очевидно, маски сброшены, они выбрали оставаться на стороне врага», — сообщил музыкант.

Также артист добавил, что в конечном счете стало понятно, что те, кто сейчас обосновался заграницей и критикует Россию, покинули страну ради заработков.

Ранее стало известно, что Госдума планирует ввести новые ограничения для иноагентов. Сообщается, что они не смогут зарабатывать «за счет России».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли маршрут побега Башара Асада из Сирии. Стали известны детали секретной операции российской разведки

      Медведев высказался о миграционной политике России

      В России врачей обвинили в переломах у младенца из-за запрещенного приема при родах

      Орбан поделился впечатлениями о разговоре с Путиным

      Огромного кабана заметили у автобусной остановки в российском городе

      Макрон обсудит в Польше ее готовность отправить миротворцев на Украину

      В Кремле высказались о передаче Орбаном посланий Трампа Путину по Украине

      Россиянина приговорили к пяти с половиной годам за развратные действия в отношении детей

      Культовый рокер высказался о войне против русских

      Госдума обязала использовать в рекламе кредитов предупреждающие фразы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше