Культовый рокер высказался о войне против русских

Певец Сергей Галанин заявил, что уехавшие артисты не замечают войны с русскими

Культовый российский рокер Сергей Галанин рассказал, как относится к уехавшим из-за специальной военной операции (СВО) артистам. Своими мыслями он поделился в интервью aif.ru.

По словам лидера группы «СерьГа», сейчас во всем мире идет война со всем русским. При этом, Галанин заявил, что те, кто покинул Россию, ожидали, что будут востребованы на Западе, но оказались никому не нужны.

«Они были нужны родине, но она без них обойдется. А миру они не нужны. Сейчас идет война со всем русским, а уехавшие — часть русской культуры. Теперь все стало очевидно, маски сброшены, они выбрали оставаться на стороне врага», — сообщил музыкант.

Также артист добавил, что в конечном счете стало понятно, что те, кто сейчас обосновался заграницей и критикует Россию, покинули страну ради заработков.

Ранее стало известно, что Госдума планирует ввести новые ограничения для иноагентов. Сообщается, что они не смогут зарабатывать «за счет России».