МИД призвал россиян взвешивать риски при поездках из-за задержаний по запросам США и ЕС

МИД призвал взвешивать риски поездок с учетом задержаний россиян из-за Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян взвешивать риски поездок с учетом случаев задержания граждан по запросам США и Европейского союза. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«МИД России в очередной раз предупреждает о необходимости проявлять бдительность и осмотрительность при планировании зарубежных поездок, а в случае выезда за рубеж соблюдать законы и обычаи государства пребывания», — подчеркнула дипломат.

Захарова рекомендовала соотечественникам при заграничных поездках взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать интерес западных правоохранительных органов.

В заявлении отмечается, что российские заграничные учреждения всегда будут оказывать консульскую и правовую помощь гражданам, попавшим в сложную ситуацию, добиваться соблюдения их прав и скорейшего возвращения на родину.

Ранее МИД призвал россиян воздержаться от поездок в США, Канаду и некоторые страны ЕС. Как уточнила Мария Захарова, в этих странах существует мошенническая схема заманивания за границу соотечественников под предлогом выгодных коммерческих или туристических предложений с последующим задержанием и выдворением.