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14:23, 11 декабря 2024Путешествия

Россиян призвали воздержаться от поездок в США, Канаду и некоторые страны ЕС

В МИД России призвали россиян воздержаться от поездок в США и Канаду
Алина Черненко

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян воздержаться от поездок в США, Канаду и некоторые страны ЕС. Такое заявление она сделала на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, в этих странах существует мошенническая схема заманивания за границу соотечественников под предлогом выгодных коммерческих или туристических предложений с последующим задержанием и выдворением.

Кроме того, в период пребывания за границей Захарова призвала россиян избегать ситуаций, при которых можно стать жертвами провокаций или подвергнуться задержанию.

Ранее Захарова сравнила провоенных чиновников США и ЕС с полудохлыми курами. По ее словам, они сделали ставку на дальнейшую эскалацию, пытаясь до вступления в должность нового американского президента «максимально накачать киевский режим оружием».

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