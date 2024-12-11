МИД Турции допустил применение ядерного оружия в украинском конфликте

Фидан: Анкара видит признаки расширения украинского конфликта до ядерного

Конфликт на Украине может дойти до применения ядерного оружия, Анкара видит соответствующие признаки. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, его слова приводит ТАСС.

«Мы видим вероятность того, что война расширится географически и перерастет в гораздо более опасное измерение, может дойти до использования ядерного оружия», — допустил Фидан.

Он отметил, что Турция приложит все усилия для завершения украинского конфликта.

Ранее ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин заявил, что США и коллективный Запад должны перестать провоцировать Россию своей политикой по Украине, которая напоминает игру в русскую рулетку с ядерным оружием. По словам Тренина, кризис уже разрешился бы, если бы западные страны не вмешались и не сорвали мирное соглашение в 2022 году.