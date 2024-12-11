Россия призвала Запад прекратить поддержку Зеленского после атаки на персонал МАГАТЭ

МИД призвал Запад прекратить поддержку Зеленского после атаки на персонал МАГАТЭ

МИД России призвал Запад прекратить поддержку Киева после атаки на автомобиль с персоналом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Соответствующее заявление было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Призываем США, Великобританию и их союзников прекратить любую поддержку режима Владимира Зеленского и принять меры для привлечения к ответственности виновных в организации и осуществлении данной провокации», — сообщили в министерстве.

Кроме того, в МИД заявили, что атака на автомобиль с сотрудниками МАГАТЭ является провокацией, подготовленной Киевом в преддверии созванной по его инициативе 12 декабря внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Вечером вторника, 10 декабря, беспилотник атаковал машину группы экспертов МАГАТЭ по дороге к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как сообщил директор агентства Рафаэль Гросси, никаких угроз сотрудникам нет.