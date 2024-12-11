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13:29, 11 декабря 2024Экономика

Москвичи передумали покупать и продавать вторичное жилье

Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-ноябре снизилось на 20 %
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-ноябре 2024 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 20 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росреестра.

За этот период на рынке вторичного жилья столицы было совершено всего 128,9 тысячи сделок. В ноябре ведомство зарегистрировало 13,6 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья — на 12 процентов меньше, чем в ноябре прошлого года. По сравнению с данными на октябрь этого года число сделок в ноябре сократилось на 0,5 процента.

В ноябре 2024 года районом с самым подешевевшим жильем на вторичном рынке Старой Москвы оказалась Якиманка, где по сравнению с прошлым месяцем квадратный метр жилья подешевел на 2,5 процента, до 611 тысяч рублей. Второе место занял район Замоскворечье, где средняя цена снизилась на 1,6 процента, до 512,1 тысячи рублей. На третьей позиции оказались Раменки со снижением на 1,1 процента, до 437,4 тысячи рублей.

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